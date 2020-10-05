Asistan hekimler isyan etti: Sesimizi duyun, tükeniyoruz!

05 Ekim 2020 Pazartesi, 10:01

Türk Toraks Derneği Asistan Komitesi, Covid-19 salgını ile mücadelede strateji hataları yapıldığını belirterek, yıllık izinlerinin kullandırılmadığına, ek ödemelerin adaletsiz olduğuna, başka hastanelerde görevlendirildikleri için eğitimlerinin aksadığına dikkat çekti. Yaşanan sorunlar nedeniyle hastaların da mağdur edildiğini vurgulayan asistanlar, gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Türk Toraks Derneği Asistan Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"STRATEJİ HATALARI"

"Covid-19 salgını, başlangıcından itibaren 7 ay geçmesine rağmen ülkemizde halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu durumun en önemli nedeni, organizasyon sorunlarının ötesinde, pandemi ile mücadelede yapılan bazı strateji hatalarıdır. Pandemi mücadelesinde sahada önleyici tutum ve kararların yok sayılarak, bütün önceliğin hastanede hasta tedavisine verilmesi, büyük bir hasta yükü nedeniyle pandeminin uzamasına ve sağlık çalışanlarının yıpranmasına, aynı zamanda da COVID-19 dışı hastaların mağdur olmasına neden olmaktadır.

"YILLIK İZİNLER KULLANDIRILMADI"

Normal şartlarda bile ayda 10 nöbet tutan, yeri geldiğinde sekreterlik dâhil her türlü angarya işi yapan, kışkırtılmış sağlık hizmet talebi nedeniyle sürekli hasta bakmak zorunda bırakılan, 33 saat aralıksız çalışmasında bir sakınca görülmeyen uzmanlık öğrencilerine, pandemi sürecinde artmış iş yükü ve enfeksiyon riskine rağmen yıllık izinleri kullandırılmamış, başka hastanelerde görevlendirilmelerinin önü açılmıştır. Sağlık çalışanlarının böyle bir talebi olmamasına karşın, sağlık otoriteleri tarafından kamuoyu önünde gururla ifade edilen döner sermayenin tavandan ödenmesi sahada karşılığını bulmamış, ek ödeme birçok klinik ve hastanede COVID-19 mücadelesi veren araştırma görevlilerine uygulanmamıştır.

"DÖNER SERMAYE ERİDİ"

Kamuoyuna yansıtılanın aksine, sağlık emekçilerinin maaşının önemli bir kısmına karşılık gelen döner sermaye de pandemi nedeniyle erimiştir. Pandemiyle mücadelenin kahramanları, aralarında görünmez kahramanlar olarak mücadele veren araştırma görevlilerinin de olduğu sağlık çalışanlarıdır. Sağlığın tanımı, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hâli ise gelinen noktada biz araştırma görevlileri tükeniyoruz... Bunun farkına varılması sağlık sisteminin güçlü bir şekilde devamlılığı için gereklidir.

DÜZENLEME TALEBİ

Yapılması gereken, araştırma görevlilerinin insanca hekimlik yapma haklarını teslim etmektir. Bunun için araştırma görevlilerinin nöbet sayılarını azaltmak, nöbet ertesi izinlerini kullandırmak, ek ödemede eşitlik sağlamak ve onları hakları olan eğitimlerini aksatacak şekilde başka hastanelere görevlendirmemek gerekmektedir. Salgınla mücadeledeki sorumluluğumuzun bilinciyle, onur duyduğumuz hekimlik mesleğimizi belirttiğimiz koşullarda yapabilmemiz için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Ancak birlikte başarabiliriz! Türk Toraks Derneği Asistan Komitesi"