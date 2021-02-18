Asistan hekimlerden kamuoyuna açık mektup: Hayatına son verme fikrine sürüklüyor

18 Şubat 2021 Perşembe, 22:21

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın'ın yaşamına son vermesinin ardından yüzlerce asistan hekim açık mektup yayımladı.

Asistan hekimler yayımladıkları açık mektupla, artan iş yükü ve ağır çalışma koşullarına karşı yetkililerin harekete geçmemesine tepki gösterdi.

Asistan hekimlerin açıklaması şöyle:

''36 SAATE VARAN SÜRELERDE ÇALIŞIYORUZ''

''Son zamanlarda hekim ölümlerinin artışı biz asistan hekimleri kaygılandırmaktadır. Tıpta uzmanlık sınavı sonrası büyük hayallerle başladığımız uzmanlık eğitimini hayal kırıklığı ve tükenmişlik ile bitirmek zorunda kalıyoruz. Ortalama 10 taneyi bulan nöbet tutuyor, nöbet ertesi izin kullanmadan 36 saate varan sürelerde çalışıyoruz. Yalnız başımıza poliklinik yapıyor, nöbetlerde kimi zaman kendimizi yalnız (desteksiz) buluyoruz.''

''TEHDİT EDİLİYORUZ''

''Eğitim almak için burada bulunduğumuz gerçeği gözardı ediliyor, sadece hastanelerdeki iş gücü olarak görülüyoruz. Bu yoğun çalışma saatlerinden arda kalan zamanlarda akademik gelişimimiz için çaba gösteriyoruz. Yorulduğumuzu belirttiğimizde ise, eğiticilerimiz, yöneticilerimiz ve daha deneyimli diğer hekimler tarafından desteklenmiyoruz. Tam tersi yetersizlik düşüncelerimiz pekiştiriliyor. Buna karşılık itiraz etmek, eğitim hakkımızı savunmak için başvurduğumuzda eğitim alamamak, daha yoğun şartlarda çalışmak gibi uygulamalarla tehdit ediliyoruz.

''HAYATINA SON VERME FİKRİNE SÜRÜKLÜYOR''



''Uğradığımız mobbing bizi yalnızlaştırıyor, kendimize olan güvenimizi ve motivasyonumuzu kırıyor. Eğitim alabilmek adına bize yapılanlara boyun eğmek zorunda kalıyoruz. Bu durum mesleğimizin ve yaşımızın en verimli olabilecek zamanlarını yorgun ve umutsuz geçirmemize sebep oluyor. Bazılarımızı ise depresyona ve ilerisinde hayatına son verme fikrine sürüklüyor.''