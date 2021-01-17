Aşıyla bağlantılı 23 ölüm
ABD’li ilaç firması Pfizer’ın BioNTech ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu bazı ülkelerde ölümler görüldü.
NORVEÇ
ABD’li ilaç firması Pfizer’ın BioNTech ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 yaşlının hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’nden risk uyarısı geldi. Açıklamada, aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtildi. Aşıların bu yaş grubunda yeterince denenmediğine işaret edildi.
ABD’DE DOKTOR ÖLDÜ
Pfizer tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ABD’de de Gregory Michael adlı doktor, aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Florida’da bir hastanede çalışan Gregory Michael’in18 Aralık’ta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, eşinin yoğun bakıma alındığını ve kısa süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti.
PORTEKİZ’DE HEMŞİRE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşıyı olan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü’nde çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo 2 gün sonra ölmüştü.
BELÇİKA
Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı olan 82 yaşındaki bir kişinin, aşı işleminden 5 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.
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