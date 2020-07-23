"Aşk-ı Memnu" 10 yıl sonra reytinglerde ilk sıralara oynadı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 16:05

Aşk-ı Memnu, 10 yıl sonra da zirveyi kimseye kaptırmadı. Dizinin finali, 10 yıl önce olduğu gibi çok konuşuldu. Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan dizinin final tekrarı, Total ve ABC'de 5, AB'de ise 2. sıraya yerleşti.

Başarı bununla da sınırlı kalmadı; sosyal medyada en çok konuşulan maddelerden biri oldu. Dizinin finali, uzun süre Twitter'ın TT listesinde kaldı.

Finaldeki Bihter'in ölüm sahnesi de özel olarak bölüm kadar konuşuldu. Bihter'in intiharı, ayrıca TT listesine girdi ve onbinlerce paylaşıma konu oldu.

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yıllarında toplam 79 bölüm olarak yayınlanmış, yayınlandığı dönemde hep zirvede kalmıştı...