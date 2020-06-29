Asker uğurlamasında tüneli trafiğe kapattılar

29 Haziran 2020 Pazartesi, 22:42

İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul yine asker uğurlama taşkınlıklarına sahne oldu.

Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, Kâğıthane Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin corona virüsün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarılarda bulundu. Uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinin önüne geçilemiyor.

Piyalepaşa Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kâğıthane Tüneli'ni kapattı.