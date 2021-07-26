Asker uğurlamasında yine yol kestiler

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:10

Dün saat 22.30 sıralarında oluşturdukları konvoy ile Esenler'de tur atanlar Menderes Mahallesi'ndeki Dörtyol Meydanı Kavşağı'na gelince yolu kapattı.





GÜRÜLTÜ OLUŞTURDU

Otomobil ve diğer araçlarda bulunanlar aynı anda kornalara basarken, konvoyda bulunan motosikletliler de araçlarına gaz vererek gürültü oluşturdu.

Konvoydakiler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.