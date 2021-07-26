Asker uğurlamasında yine yol kestiler
İstanbul Esenler'de asker konvoyu oluşturanlar Dörtyol Meydanı'nda yol kesti. Yol keserken korna çalan ve motosikletleri ile gürültü çıkaran grup daha sonra yollarına devam etti.
Dün saat 22.30 sıralarında oluşturdukları konvoy ile Esenler'de tur atanlar Menderes Mahallesi'ndeki Dörtyol Meydanı Kavşağı'na gelince yolu kapattı.
GÜRÜLTÜ OLUŞTURDU
Otomobil ve diğer araçlarda bulunanlar aynı anda kornalara basarken, konvoyda bulunan motosikletliler de araçlarına gaz vererek gürültü oluşturdu.
Konvoydakiler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.
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