Askere eziyet savcılığa taşındı

05 Haziran 2020 Cuma, 10:35





Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ OLDU

Gece saatlerinde paylaşılan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu görüntülerde, bir acemi er yatakhanede sıkıştırılıyor ve ere 'devrecilik' adı altında eziyet ediliyor.

Erlerin bir acemi eri aralarına alarak uyguladıkları psikolojik şiddet sosyal medyada büyük tepki topladı. Yatakhanede bazı erlerin, acemi askere yapılan eziyeti önlemeye çalıştığı görüntülere yansıyor ama "Buranın ağası benim ulan" diyen bir asker, acemi ere eziyet etmeye devam ediyor. Acemi ere hakaret eden askerler, fiziki tacizlerini de video boyunca sürdürüyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kırklareli 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, acemi ere eziyet eden askerler hakkında savcılğa suç duyurusunda bulunuldu. Görüntülerin toplum nazarında infial yarattığının altı çizildi. Savcılığa şikayet ise Semih Aydoğdu tarafından yapıldı.

Aydoğdu dilekçesinde suçlamaları şöyle sıraladı, "Cinsel taciz, hürriyetten yoksun kılma, tehdit, hakaret, eziyet, kötü muamele ve iftira."