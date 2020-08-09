Askeri araç devrildi! Askerler yaralandı
Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.
Türkiye-Ermenistan sınırında devriye görevi yapan Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 6 asker çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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