Askeri araç devrildi! Askerler yaralandı

Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2020 Pazar, 15:11
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Türkiye-Ermenistan sınırında devriye görevi yapan Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 6 asker çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


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