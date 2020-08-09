Askeri araç devrildi! Çok sayıda yaralı var

Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2020 Pazar, 15:11
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Türkiye-Ermenistan sınırında devriye görevi yapan Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait kamyonet, sürücünün direksyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araçtaki  6 asker çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


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