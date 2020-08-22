Askeri fabrikalara AKP’li müdür

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bu yılbaşında yeni atama yapılmasına karşın genel müdürün 8 ayda değiştirilmesi dikkat çekti. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne atanan İmdat Ersoy, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kamu Gözetimi Kurumu’nda çeşitli görevler yaptıktan sonra 24 Haziran 2018 seçimlerinde Sakarya’dan AKP milletvekili aday adayı olmuş, ancak milletvekili adayı olarak gösterilmemişti.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanacağı araç ve teçhizat ile yedek parçanın üretim, bakım, onarım ve modernizasyon işlerini yapan 20’den fazla bakım fabrikası ile 3 dikimevi ve bir ilaç fabrikasını bünyesinde barındırıyor.

BMC’YE VERİLMİŞTİ

Askeri fabrikalar, daha önce “Tank Palet Fabrikası” olarak bilinen Sakarya Arifiye’deki 1. Ana Bakım Fabrikası’nın 2019 başında BMC’ye 25 yıllığına devredilme kararıyla gündeme gelmişti. Kamuoyunda yaşanan tartışmanın ardından 1. Ana Bakım Fabrikası, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinden çıkarılarak sermayesi Hazine’ye, yönetim hakları ise Milli Savunma Bakanlığı’nda olan ve bakanlığa bağlı tüm askeri fabrikaların olanaklarını kullanarak üretim yapma amacıyla kurulan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi’ne (ASFAT) devredilmiş, fabrikanın işletmesi BMC’ye verilmişti.