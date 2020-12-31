Askeri helikopter aydınlatma direğine çarptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda jandarma helikopterinin kuyruğu aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken helikopter hasar gördü.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz" denildi.
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