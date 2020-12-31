Askeri helikopter aydınlatma direğine çarptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda jandarma helikopterinin kuyruğu aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken helikopter hasar gördü.

DHA
31 Aralık 2020 Perşembe, 19:11
Askeri helikopter aydınlatma direğine çarptı
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz" denildi.


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