ASKİ Spor Kulübü güreşçilerinden büyük başarı
Grekoromen Milli Takımı'nda yer alan Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcuları 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası ve olimpiyat kota elemeleri hazırlıklarına devam eden Grekoromen A Milli Güreş Takımı, Fransa ve Hırvatistan'da yapılan uluslararası güreş turnuvalarına katıldı. Grekoromen Milli Takımı'nda yer alan Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcuları 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.
Bünyesinde Taha Algül ve Rıza Kayaalp gibi dünyaca ünlü güreşçileri bulunduran ASKİ Spor Kulübü'nün sporcuları, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen "Henri Deglane Grand Prix" ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Uluslararası Open Güreş Turnuvası'na katılan Grekoromen Milli Takımı'nda yer aldı. Turnuvalarda 55 kiloda Şerif Kılıç, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Faruk Albayrak, 130 kiloda Osman Yıldırım altın; 60 kiloda Mehmet Çeker gümüş madalya kazanırken; 67 kiloda Hacı Karakuş, 87 kiloda Doğan Göktaş ve 87 kiloda Ali Cengiz bronz madalya aldı.
ASKİ Spor Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar, alınan başarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Her zaman diyoruz, Türk sporunun lokomotifi güreş, güreşin lokomotifi ise ASKİ Spor Kulübü'dür" dedi.
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