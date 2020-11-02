İzmir'de "Askıda İyilik Var"
İzmir'i acıya boğan deprem sonrası sıcak yemek, kuru gıda ve hijyen malzemeleri ile uyku tulumu yardımı yapmak isteyen pek çok kişi ve kuruluş, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Pandemi sürecine damga vuran Biz Varız kampanyası, "Askıda İyilik Var" sloganıyla depremzedeler için revize edildi. Hayırsever kişi ve kuruluşların, Biz İzmir ve Halkın Bakkalı sanal platformları üzerinden yapabileceği yardımlar, belediye organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu Mart-Mayıs döneminde “Biz Varız” sloganıyla Türkiye'ye örnek olan İzmir dayanışması, deprem acısıyla yeniden canlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla harekete geçen Büyükşehir ekipleri, her türlü yardımın yine Biz İzmir ve Halkın Bakkalı sanal platformları üzerinden yapılabilmesi ve depremzedelere ulaştırılması için organize oldu.
DÖRT PAKET BELİRLENDİ
Biz İzmir mobil uygulamalarında ve www.bizizmir.com adresinde "Askıda İyilik Var" bölümü oluşturuldu. Bağış yapmak isteyenler Sıcak Yemek, Gıda Paketi, Hijyen Paketi ya da Uyku Tulumu seçeneklerinden istediğini tıklayabilecek ve istediği miktarda yardım yapabilecek. Sıcak Yemek 25 TL, Gıda Paketi 75 TL, Hijyen Paketi 40 TL ve Uyku Tulumu ise 120 TL olarak belirlendi.
Böyle günlerde dayanışmanın her türlüsüne ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Koronavirüs salgını nedeniyle başlattığımız Biz Varız dayanışması, hemşehrilerimizin büyük ilgisi ve desteğiyle Türkiye'ye örnek olmuştu. Hayırsever kişi ve kuruluşlarımızın, Biz İzmir ve Halkın Bakkalı uygulamalarımız üzerinden bağışladığı on binlerce gıda kolisini, kavurma ve direnç paketlerini ve Ramazan'da da binlerce iftar yemeğini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada aracı olmuştuk” dedi.
YARALAR SARILACAK
İzmir'in, depremin ardından yine dayanışma ruhuyla hareket ettiğini vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Depremzede hemşerilerimizin yaralarını sarmak için yardım etmek isteyen o kadar çok kişi ve kuruluş var ki... Ancak bu bağışların organize edilmesi ve en doğru yerlere gitmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hepsinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız. Biz İzmir platformuna giren hayırsever kişi ve kuruluşlarımız, Askıda İyilik Var butonunu tıklayacak ve Halkın Bakkalı'nda belirlenen dört paketten istediklerini, istediği kadar bağışlayabilecek. Yine 'alan el, veren eli görmeyecek' ve tüm yardımlar, belediyemizce, depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılacak.”
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