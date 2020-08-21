ASKİ'den su kaybına önlemler

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, yüzde 40'lara varan su kaybını önlemek için çalışmalarını hızlandırdı

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2020 Cuma, 14:38
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, ASKİ, şehirde yüzde 40'lara varan fiziksel su kayıplarının önüne geçmek için bilimsel,teknik ve sistematik çalışmalara hız verdi. Yeni personelin yetiştirilmesi, ekipman alt yapsının güçlendirilmesi için hazırlıklara başlandı. Su kayıplarının azaltılmasıyla ile Ankaralıların üzerindeki maddi yük azaltılması ve su kaynaklarının erken tükenmesinin engellenmesi hedefleniyor. 


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