ASKİ'den su kaybına önlemler

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:38

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, ASKİ, şehirde yüzde 40'lara varan fiziksel su kayıplarının önüne geçmek için bilimsel,teknik ve sistematik çalışmalara hız verdi. Yeni personelin yetiştirilmesi, ekipman alt yapsının güçlendirilmesi için hazırlıklara başlandı. Su kayıplarının azaltılmasıyla ile Ankaralıların üzerindeki maddi yük azaltılması ve su kaynaklarının erken tükenmesinin engellenmesi hedefleniyor.