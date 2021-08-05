‘Aşkın Tarihi - Doğumundan Ölümüne Eros’
‘Aşkın Tarihi - Doğumundan Ölümüne Eros’ (Kırmızı Kedi Yayınevi ), Ali Rıza İrat’tan, Tarih öncesi zamanların büyülü mitolojisinden Orta Çağ şövalyelerinin hikâyelerine, “günahkârların azizlerden daha çekici göründüğü” Romantik dönemden yirminci yüzyılın psikiyatrik bakış açısı ve kadın hareketinin temellerine felsefi bir şölen, eksiksiz bir aşk anlatısı.
Derler ki, başlangıçta insanların dört eli, dört ayağı ve tek bir baş üzerinde zıt yönlere bakan iki yüzü varmış. Bu iki yüz, insanlara eşi benzeri görülmemiş bir kibir veriyormuş. Olimpos’un kudretli tanrısı Zeus, insanların bu kibrini dindirmek için onları tam ortalarından ikiye ayırmış.
İnsanın kibri dinmiş dinmesine ama bu sefer de kendisinden koparılıp alınan diğer yarısını özlemeye, yaşamı boyunca onu arayıp tekrar bir olmak için uğraşmaya başlamış. Bu hale “aşk” denilmiş.
Zeus’un insanları ayırıp onları aşka düşürmesinin üzerinden yüzyıllar geçti; bu sırada sanatta, felsefede, dinde ve bilimde, yerde ve gökte, kısacası elinin uzandığı her yerde aşkı, köklerini ve mantığını aradı insan.
Ali Rıza İrat’ın Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanan Aşkın Tarihi - Doğumundan Ölümüne Eros isimli incelemesi, insanlığın işte bu bitmek bilmez arayışının öyküsü.
Tarih öncesi zamanların büyülü mitolojisinden Orta Çağ şövalyelerinin hikâyelerine, “günahkârların azizlerden daha çekici göründüğü” Romantik dönemden yirminci yüzyılın psikiyatrik bakış açısı ve kadın hareketinin temellerine felsefi bir şölen, eksiksiz bir aşk anlatısı.
Aşkın Tarihi - Doğumundan Ölümüne Eros / Ali Murat İrat / Kırmızı Kedi Yayınevi / 352 s.
Video Haberler
- Erdoğan'a 'Çay' tepkisi: Hortum getirseydi ya buraya
- CHP'li vekilden yardım çığlığı
- Yangına lastik ayakkabısıyla müdahale ediyor
- Yangın yerinde köylüden, Erdoğan'a isyan
- Termik santrale yaklaşan yangın böyle görüntülendi
- Kardeşlerin şakalaşması kavgaya neden oldu
- CHP'li vekil çileden çıktı: Bu bir çaresizlik!
- Zeytinburnu'ndaki korkunç patlama kamerada
- Restoranda korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- Ukrayna'da bombalı eylem paniği!
En Çok Okunan Haberler
- Yangın AKP'ye sıçradı
- Ankara'da korkutan yangın
- Böcek, yangınları anlattı, AKP sözcüsü kahkaha attı
- Son anket! 'Bu pazar seçim olsa' tüm dengeler değişecek
- ‘Klorokin’ için Bilim Kurulu’nu işaret etti
- İşte Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar!
- Şef Mehmet: Bir şeyi imkansız kılan önyargılarınızdır
- Muhittin Böcek'ten canlı yayında çarpıcı iddia
- Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme
- O Afganlar hakkında karar verildi