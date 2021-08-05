05 Ağustos 2021 Perşembe, 00:01

Derler ki, başlangıçta insanların dört eli, dört ayağı ve tek bir baş üzerinde zıt yönlere bakan iki yüzü varmış. Bu iki yüz, insanlara eşi benzeri görülmemiş bir kibir veriyormuş. Olimpos’un kudretli tanrısı Zeus, insanların bu kibrini dindirmek için onları tam ortalarından ikiye ayırmış.

İnsanın kibri dinmiş dinmesine ama bu sefer de kendisinden koparılıp alınan diğer yarısını özlemeye, yaşamı boyunca onu arayıp tekrar bir olmak için uğraşmaya başlamış. Bu hale “aşk” denilmiş.

Zeus’un insanları ayırıp onları aşka düşürmesinin üzerinden yüzyıllar geçti; bu sırada sanatta, felsefede, dinde ve bilimde, yerde ve gökte, kısacası elinin uzandığı her yerde aşkı, köklerini ve mantığını aradı insan.

Ali Rıza İrat’ın Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanan Aşkın Tarihi - Doğumundan Ölümüne Eros isimli incelemesi, insanlığın işte bu bitmek bilmez arayışının öyküsü.

Tarih öncesi zamanların büyülü mitolojisinden Orta Çağ şövalyelerinin hikâyelerine, “günahkârların azizlerden daha çekici göründüğü” Romantik dönemden yirminci yüzyılın psikiyatrik bakış açısı ve kadın hareketinin temellerine felsefi bir şölen, eksiksiz bir aşk anlatısı.

Aşkın Tarihi - Doğumundan Ölümüne Eros / Ali Murat İrat / Kırmızı Kedi Yayınevi / 352 s.