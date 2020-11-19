Aslan balığı: Türkiye denizlerindeki istilacı türler
Aslan balıkları, balon balıkları, sokkanlar, dev deniz kestaneleri... Türkiye denizleri bir süredir yabancı türlerin istilası altında. Balıkçılar yerli türlerin azalmasından, tüketiciler ise balık fiyatlarının yükselmesinden şikayetçi. Türkiye denizlerine istilacı türlerin girişi, aslında 1940'lı yıllarda başlamış. Peki neden şimdi çoğaldı ve hızlandı?
https://www.youtube.com/watch?v=OBmPBNuu-EM&feature=youtu.be
Aslan balıkları, balon balıkları, sokkanlar, dev deniz kestaneleri...
Türkiye denizleri bir süredir yabancı türlerin istilası altında.
Balıkçılar ağlarının parçalanmasından, yerli türlerin azalmasından, tüketiciler ise seçeneklerin azalmasından balık fiyatlarının yükselmesinden şikayetçi.
Türkiye denizlerine istilacı türlerin girişi, aslında 1940lı yıllarda başlamış; peki neden şimdi çoğaldı ve hızlandı?
Bu istila durdurulabilir mi? Geri dönüşü var mı? Sonuçları ne olur?
Yıllardır bu istilayı birinci elden gözlemleyen Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya ve deniz biyoloğu Mert Gökalp ile bu sorulara yanıt aradık
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