Aslanov'a pişmanlık dilekçesi baskısı
Yaptığı yolsuzluk haberleri nedeniyle “vatana ihanet” suçlamasıyla 16 yıl hapse mahkum edilen Azerbaycanlı gazeteci Polad Aslanov cezaevi yetkililerinin isteklerine direndiği için diğer mahkumların baskısına uğradı.
Yaptığı yolsuzluk haberleri nedeniyle “vatana ihanet” suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Azeri gazeteci Polad Aslanov'a baskılar dinmiyor. Aslanov'un eşi Gülmira Aslanova Cezaevi Teşkilatı yetkililerinin eşine pişamanlık içeren “af dilekçesi yazması” konusunda baskı yapıldığını açıklayarak, istenileni yapmaması durumunda eşinin cezalandırılmakla tehidit edildiğini ileri sürdü. Gülmira Aslanova eşiden ceza infaz kurumundaki yolsuzluk ve kanun ihlalleri hakkında yazmamasının deistendiğini kaydetti. Gazeteciden istenenler arasında, hakında Türkiye basınında çıkan haberlerden ötürü “gündemde kalmaması” da var.
REDDEDİNCE BASKILAR ARTTI
Gülmira Aslanova eşinin önerileri reddetmesi üzerine hapishanede bulunan diğer mahkumların baskısına uğradığını ve kapalı bir cezaevine gönderilmekle tehdit edildiğini de ifade etti. Sınır Tanımayan Gazeteciler ve diğer insan hakları örgütleri, Azerbaycan makamlarını Polad Aslanov’u serbest bırakmaya çağırmıştı.
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