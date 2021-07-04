Aslanov’un tedavisi engelleniyor
Azerbaycan'da yaptığı haberler nedeniyle “vatana ihanet”ten suçlanıp 16 yıl hapse mahkum edilen gazeteci Polad Aslanov’a baskılar bitmiyor
Azerbaycan’da aralarında resmi yetkililerin de karıştığı yolsuzluk olaylarıyla ilgili yaptığı haberler bahane edilerek “vatana ihanet” suçlamasıyla 16 yıl hapse mahkum edilen gazeteci Polad Aslanov’un cezaevinde tedavi görmediği ileri sürüldü.
Aslanov’un eşi Gülmira Aslanova eşinin ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen ısrarla tedavi edilmediğini belirterek, hastaneye kaldırılması talebinin de göz ardı edildiğini kaydetti.
Aslanov, ülkede iç hukuk yolları kapalı olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Gazetecileri Koruma Komitesi’nin de aralarında bulunduğu uluslararası insan hakları örgütleri, Azerbaycan makamlarından gazeteci Polad Aslanov'un adil yargılanmasını istemişti.
Türkiye’den bir grup basın mensubu da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Aslanov’un serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.
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