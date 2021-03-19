Türk gazetecilerden Polat Aslanov için Aliyev'e çağrı

19 Mart 2021 Cuma, 14:36

Çeşitli Türk medya kuruluşlarından gazeteciler tarafından imzalanan bir dilekçede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den adil bir soruşturma için yetkilerini kullanması istendi. Aslanov, 12 Haziran 2019 tarihinden Azerbaycan Ceza Kanunun 274'üncü maddesi (vatana ihanet) suçlamasıyla İran lehine casusluk ve devlet sırrı olarak kabul edilen bilgilerin aktarılması gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Aliyev'e yollanan dilekçede imzası bulunan Türk gazeteciler ise şu şekilde:

"Ömer Nihat Altıntaş Bağımsız Gazeteci, Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk,Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Kemal Erdemol, Kocaeli Koz Genel Yayın Direktörü Gökhan Karabulut, MGTV Genel Yayın Yönetmeni CINEMEDYA Genel Koordinatörü Gazeteci-yazar Mustafa Gürbüz, A3 Haber Haber sitesi Gazeteci- yazar Serdar Öztürk, Halk TV kameramanı Yavuz Dönmez, Kütahya.net Haber sitesi yazarı Yunus Taşdemir, Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ Tv Programcısı Gazeteci Ali Aydın, Erzurumyenigun Gazete yazarı Kasım Akan..."

EŞİNDEN PROTESTO

Tutuklu gazetecinin eşi Gülmira Aslanova, eşinin mahkumiyetini Azerbaycan'daki İran büyükelçiliği önünde 11 Mart'ta protesto etmişti. Aslanova büyükelçiliğin önünde İran hükümetinden veya İran'ın Azerbaycan'daki Büyükelçiliği'nden Polad Aslanov'un tutuklanmasına ilişkin açıklama yapmasını talep etmişti. Polisler Gülmira Aslanova'yı bölgeden uzaklaştırmaya çalışmıştı.