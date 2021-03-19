Türk gazetecilerden Polat Aslanov için Aliyev'e çağrı
Azerbaycan'da yaptığı yolsuzluk haberleri nedeniyle tutuklanan ve uzun süre açlık grevi yapan “Xeberman.com” sitesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Polat Aslanov'un serbest bırakılması ve adil yargılanması için Türk gazeteciler de harekete geçti.
Çeşitli Türk medya kuruluşlarından gazeteciler tarafından imzalanan bir dilekçede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den adil bir soruşturma için yetkilerini kullanması istendi. Aslanov, 12 Haziran 2019 tarihinden Azerbaycan Ceza Kanunun 274'üncü maddesi (vatana ihanet) suçlamasıyla İran lehine casusluk ve devlet sırrı olarak kabul edilen bilgilerin aktarılması gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Aliyev'e yollanan dilekçede imzası bulunan Türk gazeteciler ise şu şekilde:
"Ömer Nihat Altıntaş Bağımsız Gazeteci, Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk,Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Kemal Erdemol, Kocaeli Koz Genel Yayın Direktörü Gökhan Karabulut, MGTV Genel Yayın Yönetmeni CINEMEDYA Genel Koordinatörü Gazeteci-yazar Mustafa Gürbüz, A3 Haber Haber sitesi Gazeteci- yazar Serdar Öztürk, Halk TV kameramanı Yavuz Dönmez, Kütahya.net Haber sitesi yazarı Yunus Taşdemir, Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ Tv Programcısı Gazeteci Ali Aydın, Erzurumyenigun Gazete yazarı Kasım Akan..."
EŞİNDEN PROTESTO
Tutuklu gazetecinin eşi Gülmira Aslanova, eşinin mahkumiyetini Azerbaycan'daki İran büyükelçiliği önünde 11 Mart'ta protesto etmişti. Aslanova büyükelçiliğin önünde İran hükümetinden veya İran'ın Azerbaycan'daki Büyükelçiliği'nden Polad Aslanov'un tutuklanmasına ilişkin açıklama yapmasını talep etmişti. Polisler Gülmira Aslanova'yı bölgeden uzaklaştırmaya çalışmıştı.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- ATV dizisindeki sahne bakanlığı ayağa kaldırdı
- MHP yönetiminde dikkat çeken isimler
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Patronlar dünyasında istifa depremi
- Mesut Yar özür diledi
- Devlet görevlisi Öcalan’la ne konuşmuştu?
- İstanbul için korkulan oldu!
- 'Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?'