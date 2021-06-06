Polat Aslanov'un eşine de dava açıldı

Azerbaycan'da yaptığı yolsuzluk haberleri nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen gazeteci Polad Aslanov'un eşi Gulmira Aslanova hakkında da dava açıldı. Davayı açanın gazeteci Aslanov hakkında aleyhte ifade veren Arifa Aliyeva olduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2021 Pazar, 17:22
Polat Aslanov'un eşine de dava açıldı
Abone Ol google-news

Aliyeva'nın kendisinden hem özür hem de 5 bin manat talep ettiği Gulmira Aslanova “ben Eşimin mahkemesinden sonra ona iftira atanların isimlerini açıklayacağımı söylemiştim. Arifa Aliyeva mahkemede eşimin ve avukatların sorularına cevaben ilk  soruşturmada verdiği ifadeyi reddetti” dedi.  

Aslanova hakkında açılan davayı “eşime yapılan haksızlığı anlatma çabamı engelemek için baskı amacıyla açıldığını düşünüyorm” sözleriyle değerlendirdi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler