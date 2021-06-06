Polat Aslanov'un eşine de dava açıldı

06 Haziran 2021 Pazar, 17:22

Aliyeva'nın kendisinden hem özür hem de 5 bin manat talep ettiği Gulmira Aslanova “ben Eşimin mahkemesinden sonra ona iftira atanların isimlerini açıklayacağımı söylemiştim. Arifa Aliyeva mahkemede eşimin ve avukatların sorularına cevaben ilk soruşturmada verdiği ifadeyi reddetti” dedi.

Aslanova hakkında açılan davayı “eşime yapılan haksızlığı anlatma çabamı engelemek için baskı amacıyla açıldığını düşünüyorm” sözleriyle değerlendirdi.