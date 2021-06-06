Polat Aslanov'un eşine de dava açıldı
Azerbaycan'da yaptığı yolsuzluk haberleri nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen gazeteci Polad Aslanov'un eşi Gulmira Aslanova hakkında da dava açıldı. Davayı açanın gazeteci Aslanov hakkında aleyhte ifade veren Arifa Aliyeva olduğu bildirildi.
Aliyeva'nın kendisinden hem özür hem de 5 bin manat talep ettiği Gulmira Aslanova “ben Eşimin mahkemesinden sonra ona iftira atanların isimlerini açıklayacağımı söylemiştim. Arifa Aliyeva mahkemede eşimin ve avukatların sorularına cevaben ilk soruşturmada verdiği ifadeyi reddetti” dedi.
Aslanova hakkında açılan davayı “eşime yapılan haksızlığı anlatma çabamı engelemek için baskı amacıyla açıldığını düşünüyorm” sözleriyle değerlendirdi.
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