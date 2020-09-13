Aspendos Festivali, 'Genç Opera Yıldızları' konseriyle sona erdi

13 Eylül 2020 Pazar, 11:44

Tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda 5 Eylül Cumartesi akşamı, gala konseriyle başlayan festival, '3 Soprano 3 Bas' konseriyle devam etti.

Festivalin son konserinde ise Devlet Opera ve Balesi'nin gelecek vaat eden opera yıldızları soprano Işılay Meriç Karataş, Saliha Aktaş, Ayşe Şenoğul, mezzo soprano Tuğçe Oğuzülgen, tenor Berk Dalkılıç, bariton Gürhan Gürgen, bas Doğukan Özkan ve Murat Göçken, solist sanatçılar olarak sahnedeki yerlerini aldı.

Şef Cem Orhan'ın yönettiği konserde mesafeli- maskeli oturtulan yerli ve yabancı izleyiciler, tarihi Aspendos Tiyatrosu'nun büyüleyen atmosferinde solistlerin orkestra eşliğinde seslendirdiği opera şarkılarını ve müziklerini uzun bir aradan sonra özlem ve keyifle dinledi.

Bu yıl koronavirüs salgınından dolayı farklı ülkelerden katılımın olmadığı, sadece DOB orkestralarının ve opera sanatçılarının katıldığı festivalin son konserinde de 'Genç Opera Yıldızları' sahne aldı.



