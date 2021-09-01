'Assos Caz Maz' Festivali başlıyor
Assos’ta düzenlenecek olan Assos Caz Maz: Sıfırıncı Sene müzikseverlerle buluşuyor. İlk defa gerçekleştirilecek olan festival 11 Eylül Cumartesi günü başlayacak.
Assos Caz Maz: Sıfırıncı Sene 11 Eylül’de ilk kez katılımcılarla buluşacak. Contrapol tarafından düzenlenen festivalin sponsorluğunu %100 Müzik gerçekleştirecek. Festivalin ev sahipliğini Kozluyalı Glamping yapıyor. Bir gün sürecek festivalde Çağıl Kaya Trio (Çağıl Kaya, Tamer Temel, Eylül Biçer), VISAL (Velican Sagun ve Bora Çifterler) ve Kahadır Bartal müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Festival katılımcıları koronavirüs önlemleri kapsamında özel kurallara tabi tutulacak. Etkinlik, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan numarasız oturma düzeni ile gerçekleşecek.
Bilet Fiyatları:
Tam Gün Bileti - 350.00 TL (Plaj+Şezlong)
Festival Bileti - 300.00 TL
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