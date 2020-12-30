30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:26

Assur kenti ve adını bu kentten alan krallık, MÖ 2. binyılın başlarında Kuzey Irak’ta, Dicle Nehri kıyısında kurulmuş ve MÖ 7. yüzyılın sonlarına kadar yaklaşık 1400 yıl neredeyse kesintisiz biçimde varlığını sürdürmüştür.

Assur kral listeleri, bazı belirsizlikler olmakla birlikte, önce 1000 yıldan uzun süre Assur’da (Kalat Şerkat) sonrasında ise Yeni Assur Dönemi boyunca sırasıyla; Kalhu (Nimrud), Dur-Şarrukin (Horsabad) ve Ninive (Koyuncuk) gibi başkentlerde hüküm süren kralların adlarını içermektedir.

Assur bu yönüyle, Önasya’da yönetim biçimini ve kurumlarını en uzun süre devam ettiren devletlerden biridir. Mezopotamya’da MÖ 4. binyılda şekillenen, Sümerlerin ve Akkadların katkısıyla gelişen devlet modeli, uzun tarihsel süreç boyunca Assurluların katkısıyla olgunlaşmıştır.

Yeni Assur Krallığı’nın köklü Mezopotamya uygarlıklarından aldığı birikimle oluşturduğu bu model, krallık anlayışı ve saray planı, birimleriyle birlikte Önasya’da Assur sonrasındaki bütün krallıklar ve imparatorluklar tarafından benimsenmiş ve birçok yönüyle taklit edilmiş gözükmektedir.

Yapı Kredi Yayınları ve Tüpraş ortaklığında Türkçe-İngilizce yayımlanan Assurlular: Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı isimli kitap, MÖ 2. binyılda ilk uluslararası ticareti organize eden Asurluların, başta Anadolu olmak üzere, Yakındoğu coğrafyasında bıraktıkları izleri anlatıyor.

Her biri alanında uzman bilim insanları tarafından kaleme alınan yirmi makaleden oluşan kitabın Türkçe yenibasımında Asurlular çeşitli yönleriyle ele alınıyor.

Assur Krallığı’nın Anadolu’daki etkileri; Urartu, Hitit krallıkları ve diğer halklarla ilişkileri; Eski Assur Dönemi’nde ticaretin yöntemleri ve merkezleri; Orta Assur Dönemi’nde göçler ve Güneydoğu Anadolu’daki siyasi egemenlik süreçleri; Yeni Assur Dönemi’nin askeri sefer kayıtları; Anadolu’daki Assur stelleri, kabartmaları, çiviyazılı tablet arşivleri gibi konular derinlemesine irdeleniyor.

Assurlular: Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı / Hazırlayanlar: Kemalettin Köroğlu, Selim Ferruh Adalı / Yapı Kredi Yay. / 440 s.