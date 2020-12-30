'Assurlular: Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı'
Yapı Kredi Yayınları ve Tüpraş ortaklığında Türkçe-İngilizce yayımlanan Assurlular: Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı isimli kitap, MÖ 2. binyılda ilk uluslararası ticareti organize eden Asurluların, başta Anadolu olmak üzere, Yakındoğu coğrafyasında bıraktıkları izleri anlatıyor. Her biri alanında uzman bilim insanları tarafından kaleme alınan yirmi makaleden oluşan kitabın Türkçe yenibasımında Asurlular çeşitli yönleriyle ele alınıyor.
Assur kenti ve adını bu kentten alan krallık, MÖ 2. binyılın başlarında Kuzey Irak’ta, Dicle Nehri kıyısında kurulmuş ve MÖ 7. yüzyılın sonlarına kadar yaklaşık 1400 yıl neredeyse kesintisiz biçimde varlığını sürdürmüştür.
Assur kral listeleri, bazı belirsizlikler olmakla birlikte, önce 1000 yıldan uzun süre Assur’da (Kalat Şerkat) sonrasında ise Yeni Assur Dönemi boyunca sırasıyla; Kalhu (Nimrud), Dur-Şarrukin (Horsabad) ve Ninive (Koyuncuk) gibi başkentlerde hüküm süren kralların adlarını içermektedir.
Assur bu yönüyle, Önasya’da yönetim biçimini ve kurumlarını en uzun süre devam ettiren devletlerden biridir. Mezopotamya’da MÖ 4. binyılda şekillenen, Sümerlerin ve Akkadların katkısıyla gelişen devlet modeli, uzun tarihsel süreç boyunca Assurluların katkısıyla olgunlaşmıştır.
Yeni Assur Krallığı’nın köklü Mezopotamya uygarlıklarından aldığı birikimle oluşturduğu bu model, krallık anlayışı ve saray planı, birimleriyle birlikte Önasya’da Assur sonrasındaki bütün krallıklar ve imparatorluklar tarafından benimsenmiş ve birçok yönüyle taklit edilmiş gözükmektedir.
Yapı Kredi Yayınları ve Tüpraş ortaklığında Türkçe-İngilizce yayımlanan Assurlular: Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı isimli kitap, MÖ 2. binyılda ilk uluslararası ticareti organize eden Asurluların, başta Anadolu olmak üzere, Yakındoğu coğrafyasında bıraktıkları izleri anlatıyor.
Her biri alanında uzman bilim insanları tarafından kaleme alınan yirmi makaleden oluşan kitabın Türkçe yenibasımında Asurlular çeşitli yönleriyle ele alınıyor.
Assur Krallığı’nın Anadolu’daki etkileri; Urartu, Hitit krallıkları ve diğer halklarla ilişkileri; Eski Assur Dönemi’nde ticaretin yöntemleri ve merkezleri; Orta Assur Dönemi’nde göçler ve Güneydoğu Anadolu’daki siyasi egemenlik süreçleri; Yeni Assur Dönemi’nin askeri sefer kayıtları; Anadolu’daki Assur stelleri, kabartmaları, çiviyazılı tablet arşivleri gibi konular derinlemesine irdeleniyor.
Assurlular: Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı / Hazırlayanlar: Kemalettin Köroğlu, Selim Ferruh Adalı / Yapı Kredi Yay. / 440 s.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
- Ekrem İmamoğlu, İbrahim Karagül'e açtığı davayı kazandı
- Kayyım kaymakam görevden alındı
- Erdoğan'ın kuzeninden operasyona dair çarpıcı iddia
- Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması
- Volkswagen'den Türkiye için yeni karar
- HÜDA-PAR ve dinci yazar Kaplan'dan AKP'ye yasa tepkisi
Video Haberler
- İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kamerada
- Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı
- İlçeye 'Yılbaşı' akını: 170 binlik nüfus 900 bine çıktı
- Aylin Sözer'in 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı
- Beyoğlu'ndaki dehşet kamerada
- BTP, 10 bin lira asgari ücreti nasıl vereceğini açıkladı
- Berberin yaptığı saçı beğenmeyince dehşet saçtı
- TRT yönetiminin tavrı tartışmaya yol açtı!
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
- Ekrem İmamoğlu, İbrahim Karagül'e açtığı davayı kazandı
- Kayyım kaymakam görevden alındı
- Erdoğan'ın kuzeninden operasyona dair çarpıcı iddia
- Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması
- Volkswagen'den Türkiye için yeni karar
- HÜDA-PAR ve dinci yazar Kaplan'dan AKP'ye yasa tepkisi