Astral seyahatle uzaya gittiğini iddia eden Yusuf Güney: "Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var"

29 Nisan 2021 Perşembe, 13:05

AKP'ye destek açıklamalarıyla öne çıkabilen şarkıcı Yusuf Güney, astral seyahatle uzaya gittiğini ileri sürdü.

'Hayatın Rengi' adlı bir programa konuk olan Yusuf Güney, "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım... İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı..."

Güney "Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor" dedi.

Güney'in açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.