Astral seyahatle uzaya gittiğini iddia eden Yusuf Güney, Sabah'a konuştu: "Cumhurbaşkanımızı desteklediğim için dışlanıyorum"

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:23

Şarkıcı Yusuf Güney, astral seyahatle uzaya gittiğini iddia etmiş ve "Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım... İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı..." açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Güney, bu açıklamaların ardından, iktidarın yayın organı Sabah'a konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLEDİĞİM İÇİN DIŞLANIYORUM"

Devletçi olduğu ve Cumhurbaşkanını desteklediği için müzik piyasasındaki çoğu kapının kendisine açılmadığını iddia eden Güney, "Sektördeki yapımcıların çoğu muhalif, benim gibi olanı dışlıyorlar. Bana 'AK Partili belediyelerden para kazanıyorsun' diye iftira atanlar kendilerine baksın" dedi.

Güney, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim devletin bekası gibi önemli konular dışında siyasi paylaşımım var mı? Devletçi olmak suç bu kesim için. Bu devlet, bayrak ortak değerimiz. Ben tarafsız bir sanatçıyım. Ama bazı medya organlarının aracılığıyla bana algı operasyonu yapılıyor."

"AKIL SAĞLIĞIM GAYET YERİNDE"

13 yıldır piyasada olduğunu söyleyen Güney, "Gündeme gelmeliyim gibi bir derdim olmadı. Zaten böyle gündeme gelmek kariyerimi olumsuz etkiliyor. Astral seyahatle ilgili sözlerimin TT olmasına çok şaşırdım. Akıl sağlığımı sorgulayanlar olmuş; gayet yerinde. Bu denli dalga geçileceğini bile düşünmüyordum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

'Hayatın Rengi' adlı bir programa konuk olan Yusuf Güney, "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım... İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı..."

Güney ayrıca, "Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor" demişti.

Şarkıcı Yusuf Güney'in bu açıklamaları sosyal medyada alay konusu olmuştu.