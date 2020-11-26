Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

26 Kasım 2020 Perşembe, 15:21

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının bir fincan kahveden daha ucuz olduğuna dikkat çekilerek “Kendinize bir aşı edinin” sloganı ile duyurulmuştu.

Ancak ön sonuçları açıkladığından beri, AstraZeneca, bazı çalışma kapsamındaki gönüllülere verilen aşı dozajında önemli bir hata olduğunu kabul etti.

Bilim insanları ve endüstri uzmanlara göre, AstraZeneca'nın hatası ile birlikte daha önce yaşanan bir dizi başka düzensizlik ve eksiklikler şirketin güvenirliğini zedeledi.

ABD'deki yetkililer, sonuçların net olmadığını kaydetti. Aşının en umut verici sonuçlarının yaşlılardan alınan verileri yansıtmadığını ilk açıklayan şirket, federal aşı girişiminin başkanıydı.

New York Times'ın haberine göre, yatırım bankası SVB Leerink'in analisti Geoffrey Porges, "Tüm geliştirme programlarına olan güvenlerini gerçekten zedelediklerini düşünüyorum" dedi.

AstraZeneca sözcüsü Michele Meixell, denemelerin "en yüksek standartlarda yürütüldüğünü" söyledi.

AstraZeneca'nın şirketin araştırma ve geliştirmeden sorumlu yöneticisi Menelas Pangalos Çarşamba günü verdiği bir röportajda, şirketin testleri ve kamu açıklamalarını ele aldığını belirtti. Dozajdaki hatanın bir anlaşmalı çalışan tarafından yapıldığını ve tespit edildiğinde, düzenleyicilere derhal haber verildiğini ve aşıyı farklı dozlarda test etmeye devam etme planını imzaladığını söyledi.

Pangalos, AstraZeneca'nın neden Wall Street analistleri ve diğer bazı yetkililer ve uzmanlarla bazı bilgileri paylaşıp da halkla paylaşmadığı sorulduğunda, "Sonuçları yansıtmanın en iyi yolunun gazetede değil, hakemli bilimsel bir dergide olduğunu düşünüyorum."

AstraZeneca, bu ay bir koronavirüs aşı adayı üzerinde cesaret verici erken sonuçlar bildiren üçüncü şirket oldu.

Dozların verildiği güce bağlı olarak aşının ya yüzde 90 ya da yüzde 62 etkili olduğu görülürken, bilim insanları, ortalama etkililiğin yüzde 70 olduğunu söyledi.