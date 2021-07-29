Bakanlar Kurulu'ndan aşı olmayanlara yönelik ilk çalışma

29 Temmuz 2021 Perşembe, 11:40

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşı olmayanlara yönelik kamuoyundan gelen yoğun kısıtlama talebi ve artan vaka sayıları önümüzdeki ilk Kabine'nin gündemine geliyor. Bakanlar Kurulu'nda kısıtlama getirme eğilimi ağırlık kazanıyor. Kültür, içişleri, sağlık gibi bakanlıklarda cb'nına sunmak üzere çalışmalar var..."