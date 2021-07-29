Bakanlar Kurulu'ndan aşı olmayanlara yönelik ilk çalışma

Gazeteci Candaş Tolga Işık, aşı olmayanlara yönelik kısıtlama getirilmesine yönelik çalışmalar olduğunu belirterek, "Bakanlar Kurulu'nda kısıtlama getirme eğilimi ağırlık kazanıyor. Kültür, içişleri, sağlık gibi bakanlıklarda cb'nına sunmak üzere çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 11:40
Bakanlar Kurulu'ndan aşı olmayanlara yönelik ilk çalışma
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Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşı olmayanlara yönelik kamuoyundan gelen yoğun kısıtlama talebi ve artan vaka sayıları önümüzdeki ilk Kabine'nin gündemine geliyor. Bakanlar Kurulu'nda kısıtlama getirme eğilimi ağırlık kazanıyor. Kültür, içişleri, sağlık gibi bakanlıklarda cb'nına sunmak üzere çalışmalar var..."


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