AstraZeneca aşılarının üretildiği fabrikada şüpheli paket paniği
AstraZeneca aşılarının İngiltere'de üretildiği fabrika, şüpheli bir paket üzerine kısmen tahliye edildi.
AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını üretimin yapıldığı Galler'deki tesisin şüpheli bir paket üzerine kısmen tahliye edildiği belirtildi.
Şirket tarafından yapılan açıklamada "Bu sabah Wrexham'daki Wockhardt UK, şantiyeye şüpheli bir paket iletildi. İlgili tüm yetkililer derhal haberdar edildi ve devreye alındı. Uzman tavsiyesi üzerine, tam bir soruşturma yapılıncaya kadar tesisi kısmen boşalttık. Çalışanlarımızın güvenliği ve iş sürekliliği son derece önemlidir" denildi.
BBC, tesise bir polis bomba imha biriminin gönderildiğini bildirdi.
Yerel polis yaptığı açıklamada, "Şu anda Wrexham Sanayi Tesisi'nde devam eden bir olayla uğraşıyoruz" diyerek halkın bölgeden uzak durması gerektiğini kaydetti.
Wockhardt UK, AstraZeneca'nın İngiltere tedarik zinciri için doldurma ve bitirme kapasitesi sağlıyor; bu, aşıların flakonlara veya şırıngalara yerleştirilmesi ve paketlenmesi için son üretim aşamasıdır.
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