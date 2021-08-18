AstraZeneca Türkiye'ye Altın Stevie Ödülü

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:04

AstraZeneca Türkiye, 68 ülke ve bölgeden 3 bin 700’den fazla projenin değerlendirildiği, dünyanın en itibarlı ödül organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Stevie International Business Awards’ta (Stevie Uluslararası İş Ödülleri) önemli bir başarıya imza attı ve Sıfır Karbon Çalışma Grubu’yla “Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası – İç İletişim” kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu.

‘Sıfır Karbon Taahhüdü (Ambition Zero Carbon) stratejisiyle AstraZeneca, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik kapsamındaki mevcut hedeflerini hızlandırarak yenilenebilir enerji üretimini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Kurum, 2025'e kadar karbon salınımını sıfıra indirmek için hem elektrik hem de ısı tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacak.

AstraZeneca Türkiye de bu strateji doğrultusunda oluşturduğu Sıfır Karbon Çalışma Grubu ile şirket içerisinde çeşitli bilinçlendirme aktiviteleri, atölye çalışmaları, seminerler ve eğitimler düzenliyor. İnteraktif olarak düzenlenen tüm bu aktivitelerle, çalışanların farkındalıklarının artırılması ve hem iş yaşamlarında hem de özel yaşamlarında doğa ve çevre dostu alışkanlıklar edinmeleri hedefleniyor.

“SAĞLIKLI YARINLAR İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, Stevie Ödülü’ne layık görülen “Sıfır Karbon Çalışma Grubunun elde ettiği bu başarı hakkında şu yorumları yaptı:

“AstraZeneca olarak çevreye ve topluma katkı sağlama çabalarımızda sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla dünya çapındaki karbon salınımımızı 'Sıfır Karbon Taahhüdü' stratejimizle 2025 yılına kadar sıfırlamayı amaçlıyoruz. AstraZeneca Türkiye olarak bu stratejiye katkıda bulunmak, doğamızı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam sunabilmek için “Sıfır Karbon Çalışma Grubumuzu kurduk. Çalışma grubumuzun böyle önemli bir ödül ile takdir edilmesinden dolayı gurur duyuyor, katkı sağlayan herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Biz AstraZenecalılar olarak, sağlıklı yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”