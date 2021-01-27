AstraZeneca'dan AB’ye 'sert aşı tepkisi': Hakkından fazlasını alıyorsun

27 Ocak 2021 Çarşamba, 15:30

AB ile aşı üreticileri arasındaki gerginlik devam ediyor. AstraZeneca Üst Yöneticisi, AB’nin açıklamalarına, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya verdiği demeçte yanıt verdi.

AB ile AstraZeneca firması arasında Covid-19 aşılarının tedarikinde yaşanan ihtilafa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soriot, dünyada 7,5 milyar insanın yaşadığını anımsatarak, mevcut durumda Avrupa'nın talep ettiği 100 milyon dozun çok fazla olduğunu, AB'nin hakkından fazla aşı aldığını belirtti.

‘SÖZLEŞMEDE BÖYLE BİR ŞEY YOK’

AB'nin AstraZeneca'yı "belirli sayıda aşı tesliminde sözleşmeye dayalı taahhütlerden caymakla" itham ettiğini anımsatan Soriot, sözleşmede böyle bir şeyin yer almadığını belirtti.

Soriot, "AB ile yapılan aşı sözleşmesi çok açık. AB'ye taahhüdümüz, elimizden gelenin en iyisini yapacağımız şeklinde" ifadelerini kullandı.

AB üyesi ülkelerin, AstraZeneca'yı "aşıları başka yerlerde satmaya çalışmakla da" itham ettiklerini hatırlatan Soriot, "Aşıları daha fazla para kazanmak için başka ülkelere sattığımız fikri doğru değil. Çünkü biz aşıdan kar etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AŞI SÖZLEŞMESİNİN ERKEN YAPILDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Soriot, AB'nin AstraZeneca ile aşı sözleşmesini çok erken yaptığı yönündeki açıklamaların da doğru olmadığını aktararak, "AstraZeneca ile sözleşmeyi İngiltere'den 3 ay sonra imzalayan AB, bu ülke ile aynı zamanda aşıya erişim talep ediyordu" ifadesini kullandı.

AB tarafının AstraZeneca'nın Belçika'daki üretim tesisinde yaşanan sorunlardan ötürü gecikmeyi kabul etmediğini, diğer üretim tesislerindeki aşıların AB ülkelerine göndermesini istediğini kaydeden Soriot, bunun mümkün olmadığını vurguladı.