Asya borsalarında son durum

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:47

Hafta başından bu yana Çinli regülatörlerin teknoloji ve eğitim sektörü şirketlerine ilişkin düzenlemeleri ile sert düşen Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde karışık seyretti. Özellikle Hong Kong borsasına kote Çinli şirketlerin hisselerinde yüksek volatilite gözlendi.

Makroekonomi veri tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da öncü göstergeler endeksi mayısta eksi 1,2'ye geriledi. Avustralya'da ise enflasyonun 2. çeyrekte yıllık yüzde 3,8'e yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.362 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artarak 3.237 puan oldu.

Dün yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 9 ayın en düşük seviyelerine gerileyen Hong Kong'da Hang Seng endeksi, bugün negatif açılışın ardından gelen alımlarla yükselişe geçti. Endeks, şu dakikalarda yüzde 1,1 artışla 25.362 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 52.214 puanda seyrediyor.

Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 7.379 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalışla 27.582 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 109,9 seviyelerinde dengelendi.