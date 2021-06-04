Ata Demirer'den 'müsilaj' paylaşımı: Salya buraya kadar geldi
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Kuzey Marmara denizini fotoğrafladı. Demirer, "Kuzey Ege de kirlilikten nasibini alıyor Acil önlem şart..." dedi.
Marmara Denizi geçen yıl sonundan bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran ve "deniz salyası" olarak adlandırılan müsilajla mücadele ediyor.
'SALYA BURAYA KADAR GELDİ'
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer de, bu duruma tepki gösteren isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabından Kuzey Marmara denizinde çektiği fotoğrafları yayınlayan Demirer, "Burası Kuzey Ege. Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık çok..." ifadelerini kullandı.
Ata Demirer'in paylaşımları şu şekilde:
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