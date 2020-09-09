Atabay: Rant çetesi bana kumpas kuruyor, asla pes etmeyeceğim

09 Eylül 2020 Çarşamba, 14:02

Rant çetesi olarak nitelendirdiği kişilerden iki dönemdir tehditler aldığını söyleyen Atabay,”Bu kumpası kuranlar, iftirayı atanlar siyaset, eski belediye yöneticisi ve iş insanının aralarında bulunduğu bir rant çetesinin işidir. Benim evimi kurşunladılar, kızımı kaçırmak istediler. Tehdit ve şantaj yaptılar. Ama korkmuyorum” dedi.



Cumhuriyet’e açıklama yapan Başkan Atabay, “Geçen dönemden başlayan bir iftira yeniden pişirilip devam ediyor. Kendini iş insanları olarak tanıtan bir çetenin kurduğu organizasyondur. Bu çete Didim halkının hakkı olan her şeyi talan etmek istiyor. Biz bu talana karşı çıktığımız için hedef oluyoruz” dedi.



BİNALARINI MÜHÜRLEDİM

Rantçılarla mücadelesinin 2014 yılında başladığını ifade eden Atabay,”Bu çete ile mücadelem kanun dışı bir binaya ruhsat vermediğim ve dava açtığım için başladı. Kaçak yaptıkları 4 katlı binayı 10 kata çıkarmak istediler. Yıllar sonra kaçak olan yer için imar barışından yararlanıp binayı yasal hale getirdiler. Rantçıların gözü doymadı. O da yetmezmiş gibi aynı binaya 3 kat daha eklediler. Biz bunu ispat ettik, mühürledik, tutanak tuttuk. Kanunun bize verdiği yasal hakkımızı kullandık. Didim halkı ve çocuklarımızın geleceği için izin vermedik” diye konuştu.



EVİMİ KURŞUNLADILAR KIZIMI KAÇIRMAYA KALKTILAR!



Ranta izin vermediği için ailesi ve kendisinin de tehdit edildiğini ifade eden başkan A. Deniz Atabay, “Benim evimi kurşunladılar, kızımı kaçırmak istediler. Tehdit ve şantaj yaptılar. Ama korkmuyorum. Bunlar siyaset ve iş dünyası ile iç içe girmiş bir rant çetesi. Asla pes etmeyeceğim” diyerek iftiracılarla mahkemede hesaplaşacaklarını söyledi.



BAKANLIK GÖREVİNİ YAPMIYOR



Kaçak inşaatta belediyenin görevini yaptığını ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevini yapmadığını ifade eden Atabay şunları söyledi. “Kaçak olan bu bina hükümetin çıkardığı imar barışıyla yasal hale geldi. Ancak biz inceleme yaptık. İmar barışından sonra büyüttükleri binayı yasadan önce yapmış gibi göstermişler. Biz bunu tespit ettik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ilettik. Yapılan işlemde 'Yalan beyan' vardır ve bu suçtur, ‘yapı kullanım belgesi’ iptal edilmeli dedik. Uyarılara rağmen bakanlıktan bu bina için hiç bir işlem yapılmadı.”



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi Tuna Atabay ve Belediye Meclis Üyesi Ali Çağlar bazı sosyal medya platformlarında çıkan taciz iddiaları ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.