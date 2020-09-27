Atakaş Hatayspor, İstanbul takımlarına karşı yenilmedi
Atakaş Hatayspor, İstanbul takımlarına karşı yenilmedi
Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Atakaş Hatayspor, son 3 haftada İstanbul takımlarına karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
Bordo-beyazlı ekip sezona, Medipol Başakşehir'i 2-0 galibiyetiyle başlarken, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe karşında çıktığı maçta da 9 kişi kalmasına rağmen sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı.
Ligde aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle Atakaş Hatayspor puanını 7'e yükseltti.
Hatay temsilcisi öte yandan Süper Lig'deki üç maçında da kalesinde gol görmedi.
Atakaş Hatayspor, haftaya oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçından galip ayrılarak hem yenilmezlik hem de gol yememe serisini sürdürmek istiyor.
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
Video Haberler
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
- Beşiktaş'ta korku dolu anlar!
- Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi
- Kargo şirketinin aracıyla böyle görüntülendi!
- Salgında okey oynamanın bedeli ağır oldu!
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor