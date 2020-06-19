Atakum’a sekiz katlı kütüphane

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde bulunan Türk-İş Eğitim Merkezi’nin bulunduğu alan üzerine 8 katlı kütüphane yapma kararı aldı.

Kütüphane için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı. 44 yıllık Türk-İş Hizmet binası, konferans salonu ve otel olarak hizmet veriyordu ve Türk-İş tarafından 25 milyon lira bedelle satışa çıkarılmıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanı sosyal tesis alanından eğitim alanına çevirince, 20 Şubat’ta yapılması gereken ihale iptal edildi ve kütüphane yapılması kararı alındı.

TÜRK-İŞ: HAYRETLER İÇİNDEYİZ

Türk-İş Konfederasyonu Samsun İl Temsilcisi Şaban Çılgın, “Alan bizim. Büyükşehir Belediyesi haberimiz olmadan sosyal tesis alanını eğitim alanına çevirdi. İtirazlarımızı yaptık, dikkate alınmadı. Satış ihalesi de bu nedenle iptal oldu. İmar planının iptali konusunda dava açtık. Davanın ilk duruşması yapılmadan bu durumla karşı karşıya kaldık. Hayretler içerisindeyiz” dedi.