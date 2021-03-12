Atama isteyen öğretmenler Ankara'dan seslendi
Türkiye’nin dört bir yanından ataması yapılmayan öğretmenler Ankara Ulus meydanında buluşarak 20 bin öğretmen ataması kararına tepki gösterdi, 40 bin ek atama istedi. Eyleme katılan sanatçı Haluk Levent şarkı söyleyerek ataması yapılmayan öğretmenlere destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklamasının, müjde olmadığını 2021 yılında en az 60 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini söyleyen öğretmenler, “Her şeyden tasarruf olur ama eğitimden tasarruf olmaz” dedi.
60 BİN ATAMA İSTEDİLER
Ataması yapılmayan öğretmen sayısının 600 bini aştığı, Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçenin öğretmen ihtiyacını karşılayamayacağını belirten öğretmenlerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Türkiye'nin dört bir yanından gelen, atama bekleyen öğretmenler olarak sesimizin duyulmasını ve harekete geçilmesini istiyoruz. 2021 yılı için belirlenen 20 bin öğretmen atamasına ek olarak bir atama daha gerçekleştirilmesini ve MEB'in 109 bin olarak duyurduğu öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak en baştan beri dillendirdigimiz gibi en az 60 bin atamanın gerçekleştirilmesini istiyoruz.”
Öğretmenlerin eylemine sanatçı Haluk Levent ile milletvekilleri ve kamudaki eğitim iş kolundan sendika temsilcileri destek verdi.
ÖĞRETMENLER MECLİS GÜNDEMİNDE
Öte yandan ataması yapılmayan öğretmenlerin talepleri TBMM'ye de taşındı. Ortak bir açıklama yapan CHP'li vekiller Yıldırım Kaya, Burcu Köksal, Serkan Topal, Ali Keven, Suat Özcan, Mustafa Adıgüzel, Ankara'ya gelen öğretmenlerin taleplerinin duyulmasını istedi.
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