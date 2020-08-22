Ata’nın vagonu kaldırıldı
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926’dan 1937’ye kadar yurtiçi gezilerinde kullandığı ve İzmir Alsancak Garı önündeki açık alanda sergilenen “Beyaz Vagon” TCDD tarafından gece yarısı kaldırıldı.
TCDD, 3 gün önce ve kötü hava koşullarından etkilenmemesi için vagonun gar içine alınacağını açıklamıştı.
TCDD ekipleri 45 ton ağırlığındaki vagonu vinçlerle kaldırdı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, vagona Konak Meydanı’nda sergilemek üzere talip olduklarını söyledi.
Batur, “Yurdu demir ağlarla örerek Cumhuriyetin kazanımlarını memleketin en uç noktalarına taşıyan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak en önemli görevlerimizdendir. Uzun yıllardır Alsancak’ta bulunan ancak gece yerinden kaldırılan tarihi değerimiz ‘Beyaz Vagon’a, Konak Meydanı’nda halkımızla buluşturmak üzere talibiz” dedi.
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Başkanı Doğan Aygen de, “Gece yangından mal kaçırır gibi vagonu taşımalarını anlamadık. Hiçbir gerekçe göstermiyorlar. O vagonun orada kalmasına ve Atatürk’ün izinin silinmesine izin vermeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.
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