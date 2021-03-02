Ataşehir'de fabrikada yangın

Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 13:08
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELECEK...


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler