Ataşehir'de mahalle ortasında 'korku alanı'

18 Temmuz 2021 Pazar, 16:49

İstanbul Ataşehir'de Esatpaşa Mahallesi'ndeki boş arsa mahallelinin kabusu haline geldi.

Yaklaşık 2 dönümlük arsa önce kaçak hafriyat döküm alanı oldu ardından da alkol ve uçucu madde kullananların mekanı haline dönüştü. Mahalle sakinleri, kapının önüne ve balkona çıkamaz hale geldiklerini kaydetti.

Bölgeye kimsenin sahip çıkmadığını belirten mahalle sakini Turgut Keskin, "Burada alkol alanlar, kavga edenler, küfür edenler, molozunu dökenler var. Burada tuvaletini yapan var, kusanı var, esrar içeni var. Bütün atıklar burada. Hiç kimse sahip çıkmıyor buraya" dedi.

"Buranın güzel bir şekilde yapılmasını istiyoruz" diyen Perihan Dinçkol, "Park olsun, oturma alanı olsun. Camlarda balkonlarda rahat oturulmuyor. Çöp atıyorlar. İnsanlar akşam olduğu zaman kendi kafalarına göre gelip buraya oturuyorlar, rahatsızlık veriyorlar" şeklinde konuştu.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ataşehir Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu boş parsel Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın mülkiyetindedir. Boş parsele kaçak döküm yapıldığına dair belediyemize iletilen şikayetlere istinaden, ilgili kuruma bu hususta 06.04.2021 tarihinde yazı yazılarak bildirimde bulunulmuş ve tarafımızca beton bariyer konularak önlem alınmıştır" denildi.



