Atatürk Enstitüsü öğrencilerinden Boğaziçi açıklaması
Atatürk Enstitüsü öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösterdi. Atatürk Enstitüsü öğrencileri, ''Öğrencilerin sadece eğitim almakla kalmadığı, karşılaşmalar yaşadığı, hayatın karmaşık, zorlu ve keyifli olduğunu gördüğü bir mekân. Tüm bunlar için de eşitlikçi, demokratik, özgür ve özerk bir üniversite için çabalıyorduk. Söz, yetki ve kararın üniversitenin tüm bileşenlerine ait olmasını istiyorduk'' açıklamasını yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. AKP'li ve MHP'liler öğrencileri hedef gösterirken, gece saatlerinde öğrencilere uzun namlulu silahlar ile ev baskınları düzenlendi.
Atatürk Enstitüsü öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasına tepki göstererek, ''Ne ile karşılaştık? Tüm bu hayallerimiz ve çabalarımız, üniversitemizin kapısına vurulan kelepçelerle tutsak edilmek isteniyor. Bu duruma bir günde gelmedik'' ifadeleri kullanıldı.
Enstitü öğrencileri tarafından yapılan açıklama şöyle:
''Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencileri olarak size diplerden sesleniyoruz. Eşitlikçi, demokratik, özgür ve özerk üniversiteler tahayyül ederken OHAL, KHK ve kayyum rejiminin bizi çekmeye çalıştığı diplerden!
Nasıl bir üniversite? Özgürce düşünüp tartışıp bilgi üretebildiğimiz bir ortam hayal ediyorduk. Öğrencilerin sadece eğitim almakla kalmadığı, karşılaşmalar yaşadığı, hayatın karmaşık, zorlu ve keyifli olduğunu gördüğü bir mekân... Tüm bunlar için de eşitlikçi, demokratik, özgür ve özerk bir üniversite için çabalıyorduk. Söz, yetki ve kararın üniversitenin tüm bileşenlerine ait olmasını istiyorduk.
Ne ile karşılaştık? Tüm bu hayallerimiz ve çabalarımız, üniversitemizin kapısına vurulan kelepçelerle tutsak edilmek isteniyor. Bu duruma bir günde gelmedik. OHAL KHK’larıyla üniversitelerden yüzlerce akademisyen ihraç edildi. Kayyum rejimi demokratik ve hukuki teamüllerin yerini aldı. Demokrasinin asgari şartlarından biri olarak kabul edilen seçimler dahi hiçbir meşruiyet kaygısı duyulmadan ortadan kaldırıldı. Üniversitemiz, mahallemiz ve hayallerimiz polis ablukası ve gece yarısı kırılan kapıların gölgesi altında!
Ne istiyoruz? Bütün Türkiye’de üniversite rektörlerinin atanmasını değil üniversite bileşenlerince seçilmesini istiyoruz. Kayyumlarla yapılacak hiçbir pazarlığı kabul etmiyoruz. Piyasa için değil toplum için bilgi üreten eşitlikçi, demokratik, özgür ve özerk bir üniversite istiyoruz.
Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!''
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