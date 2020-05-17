Atatürk Havalimanı'nda gerçekte neler oluyor?'

17 Mayıs 2020 Pazar, 19:05

İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde yapımı devam eden Yeşilköy Hastanesi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Hastane yapılırken havalimanında bulunan üç pistten ikisinin tahrip edildiği ve kullanılamaz hale getirildiği gündeme gelmişti.

Haluk Pekşen, ayrıntılı fotoğraflar gösterdiği videosunda ''2 milyar dolarlık pistler kırılarak, doğrudan bu havalimanı bir daha kullanılmasın diye işlevsiz hale getirildi... İşte bütün bu soruların cevabı bu havalimanının adında... Burası Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı. Kısacası gerçekte AKP'nin yapmak istediği Cumhuriyet ile hesaplaşma olduğu çok açıktır'' dedi.

İşte Pekşen'in sosyal medya hesabından görüntülü anlattığı o video: