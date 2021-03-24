Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan
A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda ile 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu 2 bin 779 gün sonra milli takıma ev sahipliği yaptı.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Böylece Olimpiyat Stadyumu’nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan yaşandı. A Milli Takım düzeyinde son maç 14 Ağustos 2013 tarihinde oynandı. Gana ile yapılan özel karşılaşma 2-2’lik skorla sona ererken, golleri Burak Yılmaz ile Umut Bulut attı.
Türkiye’nin en büyük stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ilk milli maç Almanya ile 8 Ekim 2005’te yapıldı. Almanya ile oynanan özel karşılaşmayı Milliler, Halil Altıntop ve Nuri Şahin’in golleri ile 2-1 kazanmıştı.
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