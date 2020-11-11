Atatürk sevgisi katlanarak büyüyor

11 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Arda Aydın’ın bir buçuk sene önce sahnelemeye başladığı “İlelebet... Bir Atatürk Hikâyesi” oyununun yarattığı etki, bu süre zarfında sınırları aştı. Yoğun ilgi gören oyun için Arda Aydın ve Biraderler Yapım ekibi, Almanya ve Kanada’da turne yaptı. Türkiye’de ise birçok şehirde perde açtı. Pandemi araya girmese turneler ABD ve İngiltere’de devam edecekti...

Geçen yıl nisan ayında söyleşi yaptığımız Aydın, oyunun hedefini “Atatürk’ün insani yönünü ortaya koymak” olarak açıklıyordu. Bugün konuştuğumuz sanatçı, bu hedefinden fazlasına da ulaştıklarını şu sözlerle anlattı: “Oyunun ilgiyle karşılanacağını biliyordum ve fakat bu kadar kulaktan kulağa yayılabileceğine, Atatürk olgusuna, düşüncesine, fikrine bu kadar merak olabileceğine pek ihtimal vermiyordum. Tam tersi oldu. Fazlasıyla merak edildi, ilgi gösterildi ve oyunun adı Amerika kıtasına kadar ulaştı.”

Peki, seyircinin bu ilgisi ülkenin içinde bulunduğu şartlara, gündeme bağlı olarak mı gelişti? Geri dönüşlerde buna göre bir değişiklik oluyor mu? Aydın, bu tür değişimleri kendisinin de beklediğini ama öyle bir şey olmadığını belirtti. Sanatçı, “Ülke gündemi Atatürk’e olan ilgiyi sadece artırıyor. Bundan kastım, olumsuz bir şey olduğu zaman Atatürk’e ve onun değerlerine sığınmak, sarılmak elbette alışageldiğimiz bir durum, fakat olumlu şeyler olduğu zaman da bu ilgi yine artıyor, yani her iki şekilde de ilgi çoğalarak, katlanarak büyüyor” diye konuştu.

FARKLI BAŞLANGIÇ...

Türkiye’de Atatürk’e dair yapılmış tek kişilik en büyük prodüksiyon olan oyun, “Atatürk günümüzde yaşasaydı derdini nasıl anlatırdı” sorusundan hareketle yazıldı. Oyunda, 1924- 1933 yılları arasında yapılan devrimler, değişim ve dönüşümlerin yaşandığı dokuz yıllık dönem ele alınıyor. Bu tarih aralığından öncesi ve sonrası çok fazla kaleme alınmış ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin, ülkenin, en sağlam temellerinin atıldığı, devrim yıllarına ait yaşanmış ve anlatılmamış hikâyeler var. Arda Aydın, tek kişilik performansında oyunu her seferinde değişik bir başlangıçla oynadığını dile getirdi. Aydın, “Oyunun akışı içindeki bazı sahneleri daha dramatize ettim zaman içinde, bazı sahneleri anlatmaktan ve oynamaktan vazgeçip onun yerine günümüze daha çok vurgu yapan, zaten metnin ilk yazılmış halinde bulunan bazı sahnelerden eklemeler yaptım” dedi.

‘BUNUN TARİFİ YOK’

“İlelebet... Bir Atatürk Hikâyesi”, Atatürk’ün ölüm yıldönümünde dün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yine kapalı gişe sahnelendi. Arda Aydın’ın 10 Kasım’la ilgili de bir mesajı var: “Oyunun içinde Atatürk’ün kendi ağzından söylediği çok güzel bir laf var: ‘Beni sevmek değil asla söylemek istediğim; beni anlamak, unutmamak.’ Evet, onu sevmek zorunda değiliz ama kendi adıma bire bir tanışmadığım, hiç karşılaşmadığım, karşılıklı tek kelime konuşmadığım bir insana duyduğum sevginin tarifini yapmakta zorlanıyorum. Türk insanının belki de ortak paydada buluştuğu yegâne his Atatürk sevgisi. 10 Kasım’a dair söyleyebileceğim şey de saat 9’u 5 geçe bir durup düşünmek gerektiği.”

‘PANDEMİYLE DİJİTALE YÖNELDİK’

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörler arasında, zaten öncesinde de sıkıntılar yaşayan özel tiyatrolar geliyor. Biraderler Yapım’ın bu süreçten nasıl etkilendiğini sorduğumuz Aydın, şöyle konuştu: “Elbette sahneye dair yaptığımız işler dolayısıyla çok etkilendik. Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) adı altında bir birimimiz var, bu birimde çocuk oyuncular ve sanatçıları atölye programlarıyla yetiştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz, bu da çok etkilendi. Aslında burada herkesin kendi derdine düştüğü bir durum var, yani özel tiyatroların sahneye çıkamamak, oyun oynayamamak, salonu olanların salon giderlerini karşılayamamak gibi dertleri mevcut. Fakat bizim en çok etkilendiğimiz zaman, çocukların atölyelere devam edemediği zamandı.

Bir yandan da ÇGST birimi bir sosyal girişim, yani herhangi bir gelir beklentisi olmayan, bir maddi kazanç elde etmeyen bir oluşum. Hiçbir kazancı olmamasına rağmen en çok takıldığım nokta bu oldu. Onun dışında tabii ki bu geçen zamanda ‘İlelebet… Bir Atatürk Hikâyesi’ ve ‘Biraderler Cabaret’ oyunlarımızı dijital platformlar için İzmir ve Antalya gibi yerlerde oynadık. Sürecin başından itibaren dijitale çok sıkı bir çalışmayla evrildiğimiz için bu tür dijital platformlara video içerikler hazırladık. Yeni eğlenceli ve kaliteli içerikler bunlar ve şu anda birçok platformda halihazırda yenileri de çekilmek üzere yayımlanmaya devam ediyor.”