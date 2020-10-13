Atatürk Üniversitesi’nin öğrenci yurdunu usulsüz şekilde kiraya verdiği belirlendi: Vakfa kelepir yurt

13 Ekim 2020 Salı, 02:00

Vakfın adının açıklanmadığı Sayıştay raporuna göre, yurdun bazı tadilat ve eksiklikleri üniversite tarafından karşılanırken harcanan tutar 5 yıllık toplam kira bedelinin çok üstünde gerçekleşti. Söz konusu yurdun kiralandığı vakfın İnsan Vakfı olduğu öğrenildi.

Sayıştay’ın, Atatürk Üniversitesi 2019 yılı Denetim Raporu’na göre, mülkiyeti Hazine’ye ait olan bir arsa, 1992’de Atatürk Üniversitesi’ne tahsis edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 2010’da imzalanan ve üniversiteye 10 yıllığına yetki veren protokol ile de 7 katlı yurt yapıldı. Protokolde, yurdun kiraya verilebileceği ancak kira süresinin protokol süresini aşmayacağı belirtildi. Ama daha önce özel bir şirkete kiralanan ve 2016’da 113 bin lira kira alınan yurt, 2017-2022 yılları için pazarlık usulü ile bir vakfa kiralandı. Vakfın adının açıklanmadığı raporda, “Vakfa kiralama işleminde bina rayici değil, kira rayici bu miktar üzerinden dikkate alınmıştır. Böylece kira yaklaşık bedeli olarak çok düşük bir miktar ortaya çıkmış; yurt, yıllık 5 bin 210 TL üzerinden kiraya verilmiştir. Yine özel şartlara göre yurt mutfağı ile bulaşıkhanenin tadilatı, doğalgaz dönüşümü, seminer salonu ile içinin tefrişatı (50 masa ve 200 sandalye) üniversite tarafından karşılanmıştır. Yalnızca bu masraflar bile 5 yıllık toplam kira bedelinin çok üstünde” denildi.

ÜNİVERSİTE SAHİPLENDİ

Rapora göre, kiralama sırasında oluşturulan birçok belgede de mülkiyeti Hazine’de olan taşınmazın fiili durumu olarak “üniversitenin özel mülkiyetinde” yazdığı tespit edildi. Raporda, “Anılan taşınmazın kiralama usulü, kanun ve yönetmeliklere aykırıdır. Hatalı bir süreç izlenerek yapılan bu kiralamanın sonlandırılarak yurt binasının kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde öğrenci kullanımına sunulması gerekmekte” ifadeleri kullanıldı.

MEVLEVİHANEDE FAALİYETLER SÜRÜYOR

Cumhuriyet’in ulaştığı yurdun görevlileri, yurdun 2017’de kiralandığını doğrularken, konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız üniversite birimleri telefonlara yanıt vermedi. Yurdu kiralayanın ise İnsan Vakfı olduğu öğrenildi. Vakfın tarihçesinde, “‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ hadisi şerifini kendine şiar edinen İnsan Vakfı, 1992 yılında kurulmuştur. İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki en eski kurum olan İnsan Vakfı, Bahariye Mevlevihanesi’nde faaliyetlerini sürdürmekte” ifadeleri yer alıyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin internet sitesinde ise “İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin kökleri 70’li yıllarda Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Derneği etrafında bir araya gelen, bu topraklarda İslamın sesi olmayı kendine şiar edinmiş o yıllardaki üniversite gençliğidir” deniliyor.