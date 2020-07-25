Atatürkçü Düşünce Derneği'nden, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sözlerine tepki
Atatürkçü Düşünce Derneği’nden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii’ndeki ilk cuma hutbesinde dile getirdiği "Bizim inancımızda vakıf malı kutsaldır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözlerine tepki geldi. Açıklamada "Diyanet İşleri Başkanı sözleriyle isim vermeden, büyük Atatürk’e 'lanet' okumuştur. Atatürk’e yönelik bu çirkin söylem, Türk milleti adına utanç vericidir, saygısızlıktır" denildi.
ADD'den yapılan yazılı açıklamada söz konusu ifadelerin Atatürk'ün manevi şahsına hakaret olduğu ve suç niteliği taşıdığı vurgulandı. Erbaş'ın isim vermeden Atatürk'e 'lanet okuduğu' ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
"Diyanet İşleri Başkanı, sözleriyle isim vermeden büyük Atatürk’e 'lanet' okumuştur Atatürk’e yönelik bu çirkin söylem, Türk Milleti adına utanç vericidir, saygısızlıktır. Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakarettir, suçtur. Ayrımcılıktır, milli, insani, dini, vicdani, ahlaki her türlü değerlerden uzaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef alınması, Diyanet İşleri Başkanı’nın sahip olduğu zihniyetin açık tezahürüdür. Bu kişinin, Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yapması hem Anayasaya hem de Diyanet İşleri Kuruluş Kanunu’na aykırıdır. Diyanet İşleri Başkanı’nın gaflet ve delalet içinde olduğu aşikardır."
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza katılmak isteyen bazı vatandaşların 'Hilafet isteriz' şeklinde sloganı atmalarına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümüne denk getirilen, açılışla, Atatürkçü Düşünce’ye, çağdaş kazanımlara, laik ve demokratik Cumhuriyete açıkça meydan okunduğu gün yüzüne çıkmıştır. “Hilafet isteriz” sloganlarıyla yürüyenleri, söz ve davranışlarıyla Büyük Atatürk’e hakaret edenleri görmeyenler; dün, bütün güçleriyle Atatürkçü ve yurtseverlere baskı uygulamışlardır. Zulüm etmişlerdir. Tekrar tekrar söylüyoruz ki hilafet ve saltanat heveslilerine meydanı boş bırakmayacağız. Demokratik ve yasal haklarımızı sonuna kadar kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Eylem ve söylemleriyle suç işleyen, Diyanet İşleri Başkanı hakkında yargı yoluna müracaat edeceğimizi ilan ederiz."
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