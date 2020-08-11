Atatürk'e hakaret eden Hasan Uzunlar hakkında yeni karar

11 Ağustos 2020 Salı, 10:29

2019 yılının 10 Kasım’ında sosyal medya hesabından Atatürk'e yönelik hakaretler içeren alıntıları paylaşan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Hasan Uzunlar, hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi dava açmıştı. Uzunlar hakkında, Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sonuçlandı.



YAPTIĞIM PAYLAŞIMIN SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre hakim karşısına çıkan Hasan Uzunlar, olayla ilgili polis merkezinde verdiği ifadesini tekrar ederek, sosyal medya hesabının sahibi olduğunu söyledi. Uzunlar savunmasında, “Söz konusu paylaşımı ben yaptım. Ancak bu yazıyı bizzat ben yazmadım. Sosyal medya üzerinde bulunan bu yazıyı alarak paylaşım ve beğeni yaptım. Bu nedenle sayfamda görünmektedir. Benim Atatürk’e karşı hakaret etme kastım bulunmamaktadır. Bu yazıları sadece paylaştım. Yaptığım paylaşımın suç olduğunu düşünmüyorum” diyerek suçsuz olduğunu ifade etti.

Mahkeme, başka birinden alıntı bir sözün kişinin sosyal medya hesabında paylaşması ile kendi yorumunu paylaşması arasında bir farkın olmadığını ifade etti ve “Sanığın Mustafa kemal Atatürk’e yönelik olarak yaptığı paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, ağır eleştiri sınırını aşarak Mustafa Kemal Atatürk’ün onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaştığı sonucuna” varıldığını belirterek Hasan Uzunlar’a 1 yıl hapis cezası verdi.

MAHKEME HÜKMÜN ERTELENMESİNİ GERİ BIRAKTI

Daha sonra mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurularak Uzunlar’ın cazasını 10 aya indirip, hükmün açıklamasını geri bıraktı. Uzunlar'ın, 5 yıl içerisinde her hangi bir suçtan hüküm giyerse bu cezayı da çekeceği açıklandı.



SANIK AVUKATLARINDAN KARARA İTİRAZ

Asliye Ceza Mahkemesinin kararının ardından Uzunlar’ın avukatları, müvekkillerinin hakaret kastı ile hareket etmediğini ileri sürerek, “Söz konusu yazının içerini tam bilmeyip, ironik ve şaka mahiyetli olduğunu düşünerek hareket etmiştir. Hakaret kastı yoktur” diyerek bir üst mahkeme olan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. Ancak mahkeme yapılan itirazı reddetti.



"BU CEZA ÇİFTE STANDART SONUCUNU DOĞURMUŞTUR"

ADD Samsun Şubesi Başkanı Işık Özkefeli, halkı kin ve nefrete sürükleyen, kutuplaştırma gayesi olan bu suça 10 ay hapis cezası verilmesini az bulduklarını belirterek şunları kaydetti:

Ayni ifadeler Cumhurbaşkanına yapıldığında gözaltına alma, tutuklama gibi ceza tedbirleri uygulanmakta iken bu ceza çifte standart sonucunu doğurmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e mahkeme kararı ile hakaret ettiği resmen belgelenen zatın Samsun Büyükşehir Belediyesi makamlarında ne işi var? Son günlerde kimi devlet erkanın da içinde bulunduğu gerek Atatürk gerekse Cumhuriyetimizin tüm kazanım ve devrimlerine hakaret, hatta iftiralara dayanan şiddetli bir saldırıyı üzüntüyle izliyoruz.



