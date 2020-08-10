Atatürk’e hakaret eden ve 4 yerden huzur hakkı ücreti alan AKP’li, il encümen üyesi seçildi

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Samsun’da Atatürk’e ve MHP’ye hakaret ettiği için Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilliği’nden alınan AKP’li Hasan Uzunlar, il encümen üyesi seçildi. Uzunlar’a yalnızca kınama cezası verilmesine Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’den tepki geldi. Kınama cezası ile ilgili bilgiyi kamuoyuna açıklayan MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AKP’ye üstü kapalı uyarılarda bulundu.

Karapıçak, “En ufak hatası olanları ihraç ediyor ya da susturuyoruz. İttifakın yara almadan devam etmesi lazım. Biz aynı hassasiyeti karşı taraftan göremiyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de talimatı bu yönde. Karşı tarafta böyle adamlar çıkıyor, Atatürk’e, MHP’ye olmayacak şeyleri söylüyor ve hakaret ediyor.

Kınama cezası verilmiş. Kınama cezası ne demek? Bu kadar ağır bir suça kınama cezası verilmesi bence yetersiz” dedi. Hasan Uzunlar aldığı kınama cezasının ardından Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden SAMULAŞ’a yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Cumhur İttifakı’nın MHP kanadından gelen eleştirilere AKP’liler suskun kaldı. AKP İl Başkanı Erhan Aksu, “Gerektiği zaman süreçle ilgili bilgi vereceğiz” demekle yetindi. AKP’den meclis üyeliğine devam eden Hasan Uzunlar, beş ayrı görevi aynı anda yürütüyor.

Samsun Proje Ulaşım İmar Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ile SAMULAŞ’ta yönetim kurulu üyeliği yapıyor ve Gıda Organize Sanayi Bölgesi‘nin müfettiş heyetinde de yer alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin karar organı il encümenine üyesi ve seçilen Uzunlar, meclis üyeliği dışındaki diğer dört görevinden ‘huzur hakkı’ adı altında ücret alıyor.

SUÇ DUYURUSU YAPILMIŞTI

Geçen yıl 10 Kasım’da sosyal medya hesabından Atatürk’e yönelik ağır hakaretler içeren alıntıları paylaşan Hasan Uzunlar, bir süre sonra da MHP’yi hedef aldı. Uzunlar, “Her zaman söylerim. MHP’den ayrılan Müslüman kesim Muhsin Yazıcıoğlu ile devam etti. Milliyetçi kesim MHP’de kaldı. İP’ye de tüm bunlardan arta kalanlar gitti” paylaşımıyla tepki çekmişti.

Hasan Uzunlar, gelen tepkiler üzerine partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi, grup başkan vekilliği görevinden alındı. Partisi tarafından kınama cezası alan Uzunlar hakkında CHP İl Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi suç duyurusunda bulundu.