Atatürk’e hakaret eden yazarın adı Tuzla’da sokağa verildi
İstanbul Tuzla’da isimsiz bir sokağa Atatürk’e “firavun” diyen yazar Nuri Pakdil’in adı verildi. İBB Meclisi’nde alınan karar çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. CHP-İYİ Parti grubu, karara karşı “hayır” oyu kullandı.
Tuzla Belediyesi’nin 21 Ocak 2020 tarihli meclis kararı ile Akfırat Mahallesi'ndeki isimsiz bir sokağa “Abdurrahim Karakoç”, Şifa Mahallesi'ndeki isimsiz bir imar yoluna da “Nuri Pakdil” adı verilmesi talep edildi.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, sokak isimlendirmeleri büyükşehir belediye meclisi yetki alanında olduğu için konu, İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarında gündeme geldi.
AKP VE MHP OYLARI İLE KABUL EDİLDİ
Yapılan teknik incelemede, isimlerin mükerrer olmadığı tespit edildi. Tuzla Akfırat Mahallesi'nde Süleymaniye Bulvarı ile 4.Cadde arasında kalan isimsiz yolun “Abdurrahim Karakoç Sokağı”, Şifa Mahallesi'nde Şekerpınar Caddesi ile Başar Sokağı arasında kalan isimsiz yolun ise “Nuri Pakdil Sokağı” olarak isimlendirilmesi uygun bulundu.
Meclisteki oylama sırasında Nuri Pakdil ismine karşı çıkan CHP-İYİ Parti grubu karara “ret” oyu verdi. Sokağın adı AKP-MHP grubunun “kabul” oyları ile onaylandı.
NURİ PAKDİL KİMDİR?
Sokağa ismi verilen Nuri Pakdil'in adı, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki Cumhuriyet döneminin ilk Milli Eğitim bakanlarından Mustafa Necati'ye ait eve verilmek istenmişti.
Tepkiler üzerine isim değişikliği konusunda geri adım atılmıştı. Pakdil, Mustafa Kemal Atatürk'e “Firavun” diyen, şeriat çağrıları yapan bir yazar olarak eleştirilerin odağındaki isimdi. Pakdil 2019 yılında hayatını kaybetmişti.
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