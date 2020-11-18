Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi tutuksuz yargılanacak

18 Kasım 2020 Çarşamba, 14:49

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih T.’nin, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

İddialar üzerine Karaman Valiliği adli ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fatih T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih T., idari soruşturma çerçevesinde görevinden de uzaklaştırıldı.