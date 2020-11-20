Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı
Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı yorumda Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamu dairesinde garson olarak çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki Y.A.'nın Facebook'taki sayfasındaki bir paylaşımın altında Atatürk'e hakaret içeren yorum yazdığı tespit edildi.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A., "Benim Facebook hesabıma başkası girip yorum yazmış. Ben yazmadım" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
- İmamoğlu, İstanbul'daki toplam vefat sayısını açıkladı
Video Haberler
- Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
- Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
- Hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
- Trafikte tehlike saçan kamyon kamerada
- Büyük tehlike! Ailenizin bütün bilgileri çalınabilir
- Dikkat! Gözle ayırt etmek mümkün değil
- Karadenizliler öfkeli değil, net tavırlı
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
- İmamoğlu, İstanbul'daki toplam vefat sayısını açıkladı